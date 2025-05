Iltempo.it - Papa Francesco, Martin Scorsese annuncia il film con "l'ultima intervista"

ha girato un documentario con una serie di conversazioni tra lui ee quella che il regista ha definito l'televisiva al Pontefice. Lo scrive il Guardian, secondo cui "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', l'organizzazione internazionale no profit fondata da Jorge Mario Bergoglio nel 2013 per promuovere quella che ha definito la "cultura dell'incontro" tra i giovani. Aldeas Scholase la's Sikelia Productions hanno parlato del documentario come di "una testimonianza della convinzione duratura che la creatività non è solo un mezzo di espressione, ma un percorso di speranza e trasformazione''. Prima della sua morte,aveva definito Aldeas ''un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socievolezza umana, i conflitti umani. 🔗 Iltempo.it