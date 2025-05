Papa Francesco Martin Scorsese annuncia film con l’ultima intervista

film documentario di Martin Scorsese su Papa Francesco, con una serie di conversazioni tra lui e il Pontefice che il regista ha definito l'ultima intervista televisiva a Bergoglio. E' "Aldeas – A New Story", scrive il Guardian, secondo cui il nuovo film di Scorsese racconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', organizzazione internazionale . 🔗 (Adnkronos) – Undocumentario disu, con una serie di conversazioni tra lui e il Pontefice che il regista ha definito l'ultimatelevisiva a Bergoglio. E' "Aldeas – A New Story", scrive il Guardian, secondo cui il nuovodiracconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', organizzazione internazionale . 🔗 Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Martin Scorsese annuncia documentario con Papa Francesco su Scholas Occurrentes - Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". Lo riporta il Guardian. "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal Papa nel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani. 🔗quotidiano.net

Martin Scorsese annuncia un docu-film con Papa Francesco: “Per lui era importante che le persone di tutto il mondo si scambiassero idee con rispetto” - Martin Scorsese ha annunciato di aver girato un documentario con una serie di conversazioni tra lui e Papa Francesco e quella che il regista ha definito l’ultima intervista televisiva al Pontefice. Lo riporta The Guardian, secondo cui “Aldeas – A New Story” racconterà il lavoro di “Scholas Occurrentes”, organizzazione internazionale no profit fondata da Francesco nel 2013 per promuovere quella che ha definito “cultura dell’incontro” tra i giovani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Morte di Papa Francesco: Martin Scorsese ricorda commosso l'immensa perdita - Un pensiero commosso per commentare un rapporto speciale anche per Martin Scorsese che ha tenuto a sottolineare come la morte di Papa Francesco rappresenti una perdita immensa per il mondo intero. Ecco il ricordo del regista italo americano. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, Martin Scorsese annuncia film con L'ultima intervista al Pontefice; Martin Scorsese ha annunciato un documentario con l'ultima intervista a Papa Francesco; Scorsese annuncia un film con l’ultima intervista al Papa; Scorsese annuncia un film con «l’ultima intervista al Papa». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, Martin Scorsese annuncia film con "L'ultima intervista" al Pontefice - Non è stata annunciata una data di uscita del film, un documentario con una serie di conversazioni tra il regista di Hollywood ed il Pontefice ... 🔗rainews.it

Martin Scorsese annuncia un film con l'ultima intervista a Papa Francesco: «Cosa era importante per il Santo Padre» - Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa ... 🔗msn.com

Martin Scorsese rivela: "Ecco l'ultima intervista al Papa" - L'opera cinematografica racconterà il lavoro di "Scholas Occurrentes", organizzazione no-profit fondata dal Pontefice nel 2013 per promuovere la cultura dell'incontro tra i giovani ... 🔗msn.com