Papa Francesco Martin Scorsese annuncia film con l’ultima intervista

Un film documentario di Martin Scorsese su Papa Francesco, con una serie di conversazioni tra lui e il Pontefice che il regista ha definito l'ultima intervista televisiva a Bergoglio. E' "Aldeas – A New Story", scrive il Guardian, secondo cui il nuovo film di Scorsese racconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', organizzazione internazionale no profit fondata da Bergoglio nel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani.

