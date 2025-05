“Papa Francesco ha lasciato un messaggio in codice” | come funziona la truffa del Vaticano

Francesco. Profili fake stanno condividendo titoli sensazionalistici, per spingere gli utenti ad aprire il link, chi clicca cade nella trappola. 🔗 Sui social sono comparsi post sui guadagni segreti di Papa. Profili fake stanno condividendo titoli sensazionalistici, per spingere gli utenti ad aprire il link, chi clicca cade nella trappola. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marchisio idolatra Papa Francesco: «È stato un leader vero, ha lasciato un segno incancellabile nel nostro tempo» - di Redazione JuventusNews24Marchisio omaggia Papa Francesco con un post davvero toccante: il lungo messaggio d’addio Claudio Marchisio saluta Papa Francesco con un lungo messaggio postato sul proprio profilo Instagram. L’ex centrocampista della Juve ha voluto rendere omaggio al Pontefice scomparso oggi, proprio nel giorno in cui si sarebbe giocata il resto della 33^ giornata di Serie A. MESSAGGIO – «Papà Francesco è stato un uomo straordinario, un leader vero, capace di parlare al cuore del mondo intero. 🔗juventusnews24.com

Papa Francesco, ultimo bollettino: "Risponde ad antibiotici, condizioni stabili", Meloni in visita per 20 minuti, Bergoglio: "C'è chi ha pregato chi morissi ma il Padrone mi ha lasciato qui" - Secondo quanto appreso dal Giornale d'Italia da fonte vaticane, Meloni avrebbe deciso di recarsi al Policlinico Gemelli perché avvisata della sue gravi condizioni di salute e perché potrebbe esser stata l'ultima volta per vederlo dal vivo Come sta Papa Francesco? Ecco l'ultimo bollettino medi 🔗ilgiornaleditalia.it

Morte Papa Francesco, il cardinal Romero : "Un amico, ha lasciato impronta forte in Marocco" - L' arcivescovo di Rabat: "Indimenticabile la sua visita, dal mondo islamico tanti messaggi di cordoglio" 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

8220Papa Francesco vivrà con noi in mare coi migranti così sfideremo le lacrime di coccodrillo dei potenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco ha lasciato il Gemelli. Prima il saluto dalla finestra: "Grazie a tutti" - Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Papa Francesco ha lasciato oggi, domenica 23 marzo, il policlinico Gemelli di Roma per tornare a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo 38 giorni di degenza. Bergoglio ... 🔗msn.com

Papa Francesco ha lasciato il Gemelli. Il saluto dalla finestra: “Grazie a tutti” - Poche parole per i fedeli, con voce un po’ affaticata. Il fuori programma a Santa Maria Maggiore Papa Francesco Bergoglio ha lasciato questa mattina il policlinico Gemelli di Roma per tornare a Casa ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Cosa ha lasciato Papa Francesco al mondo della scuola - Le parole di Papa Francesco che hanno acceso la scuola: un messaggio universale e oltre le religioni, tra educazione, ambiente e intelligenza artificiale. Nel mondo della scuola, dove ogni giorno ... 🔗panorama.it