Francesco - che ha scelto come tomba la Basilica di Santa Maria Maggiore - è sepolto accanto al comandante Junio Valerio Borghese, che guidava la Decima Mas.Lì Borghese è nella cappella di famiglia dal 1974, anno della sua scomparsa.Chissà se in Vaticano ne sapevano qualcosa.E’ la storia che si incontra, commenta l’agenzia che ha scoperto la notizia, e in fondo è il destino dell’aldilàDi seguito, il video dei funerali di Borghese:ge:kolumbus:liberoquotidiano:42463019 🔗 Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, clamoroso: sepolto accanto a Junio Valerio Borghese Poi dici che era “il compagno Bergoglio” secondo la vulgata della sinistra che vorrebbe appropriarsi persino del Pontefice di una Chiesa in cui non crede.L’agenzia di stampa Agenparl ha scoperto che- che ha scelto come tomba la Basilica di Santa Maria Maggiore - èal comandante, che guidava la Decima Mas.Lìè nella cappella di famiglia dal 1974, anno della sua scomparsa.Chissà se in Vaticano ne sapevano qualcosa.E’ la storia che si incontra, commenta l’agenzia che ha scoperto la notizia, e in fondo è il destino dell’aldilàDi seguito, il video dei funerali di:ge:kolumbus:liberoquotidiano:42463019 🔗 Liberoquotidiano.it

Papa Francesco sepolto con le sue scarpe nere consumate: il messaggio potente (e commovente) di Bergoglio - Chi fosse Papa Bergoglio, la storia lo potrà raccontare con quei graffi sulle scarpe: un dettaglio che si è visto solo ieri, quando già era l?ora di chiudere la bara e... 🔗quotidianodipuglia.it

Papa Francesco sepolto con le sue scarpe ortopediche consumate: l’ultima lezione di umiltà del pontefice - Papa Francesco ha scelto di essere sepolto con le scarpe ortopediche che era solito usare in pubblico, al posto delle tradizionali babbucce papali simbolo di potere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Santa Maria Maggiore a Roma, dove verrà sepolto Papa Francesco e perché - Papa Francesco, morto il 21 aprile all'età di 88 anni, ha espresso la volontà di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della resurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore", ha lasciato detto Bergoglio nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 giugno 2022, quasi tre anni fa. Una scelta già nota, dunque, quella del Pontefice sulla sua sepoltura. 🔗tg24.sky.it

Tomba di Papa Francesco, c'è un clamoroso errore: cosa c'è di sbagliato? - Sulla tomba di Papa Francesco vi è un clamoroso errore. Ecco di cosa si tratta. Come sappiamo Papa Francesco aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore ... 🔗notizie.it

Tomba Papa Francesco, imperfezione grafica sulla lapide: ecco il motivo - Un dettaglio in apparenza minore, ma significativo sul piano simbolico e formale, è stato segnalato sulla lapide della sepoltura di Papa Francesco. A rilevarlo per primo è stato l’Espresso, che ha ... 🔗tg.la7.it

Papa Francesco, la clamorosa rivelazione del nipote: “Ci diceva di non farlo” - Su «Repubblica» il ricordo commosso di Papa ... umile. Francesco è stato forse il più austero, ma è in linea con i suoi predecessori: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, ... 🔗thesocialpost.it