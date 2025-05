Papà di due bambine stroncato dal male in sei mesi

bambine. Andrea Sella, 35 anni, è stato stroncato in pochi mesi da un male incurabile che è sopraggiunto in tutta la sua violenza nel novembre scorso. Non appena appreso della patologia, Andrea. 🔗 Padovaoggi.it - Papà di due bambine stroncato dal male in sei mesi Nella vita era uno stimato capotreno di Trenitalia. Aveva una famiglia stupenda: sposato e padre di due. Andrea Sella, 35 anni, è statoin pochida unincurabile che è sopraggiunto in tutta la sua violenza nel novembre scorso. Non appena appreso della patologia, Andrea. 🔗 Padovaoggi.it

Ne parlano su altre fonti

Sassi contro l?auto in corsa, miracolati papà e le sue due bambine: «A lanciarli è stato un ragazzino. L'ho inseguito ma è scappato» - TREVISO - Quel grosso masso scagliato sul parabrezza dell?auto, lanciato sulla strada quasi a casaccio, avrebbe potuto far perdere il controllo del volante a Diego, che martedì... 🔗ilgazzettino.it

Giovane papà stroncato dalla malattia: "Sarai sempre la luce per le tue bambine" - Luigi Gatti è morto a soli 49 anni, stroncato da una grave malattia: era papà di tre bambine. Ne danno il triste annuncio la moglie Morena, le adorate figlie Elisa, Lara e Alessia, i genitori Giulia e Paolo, le sorelle Irma e Letizia, il fratello Augusto, i suoceri e i cognati. La salma riposa... 🔗bresciatoday.it

Sassi contro l?auto in corsa, miracolati papà e le sue due bambine: «A lanciarli è stato un ragazzino. L'ho inseguito ma è scappato» - TREVISO - Quel grosso masso scagliato sul parabrezza dell?auto, lanciato sulla strada quasi a casaccio, avrebbe potuto far perdere il controllo del volante a Diego, che martedì... 🔗ilgazzettino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papà di due bambine stroncato dal male in sei mesi; Malore mentre fa jogging, Erasmo Larato si accascia e muore a 29 anni: «Una tragedia immane». Era papà di due; ?? Stroncato da un malore alla cena di classe: Emanuele aveva solo 47 anni; Lavora con il padre in giardino per ore, poi si sente male: Christian Zanella muore a 32 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti