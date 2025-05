Pannolini lavabili per i nuovi nati il servizio si allarga

Promossa nell'ottobre 2023 dal Comune di Cesena, dall'Unione dei Comuni Valle del Savio e dall'Ausl della Romagna, insieme al Centro per le famiglie e al Centro di aiuto alla vita, l'iniziativa antispreco e salvambiente 'Pannolini lavabili' rivolta a tutti i nuovi nati nel territorio della Valle del Savio prosegue e si rafforza ulteriormente per dare una concreta risposta alle famiglie residenti sul territorio. A questo proposito, gli enti coinvolti hanno predisposto l'ampliamento e la modifica della convenzione che prevede, da parte dell'Ausl Romagna, la promozione dell'uso dei Pannolini lavabili attraverso la formazione e l'informazione ai neogenitori e la distribuzione diretta dei kit di Pannolini lavabili sia presso il reparto di Ostetricia dell'ospedale 'Bufalini' al momento della dimissione sia presso i punti vaccinali del territorio di competenza al fine di intercettare coloro che non abbiano accettato il kit alle dimissioni dall'ospedale.

