Panini Comics presenta a Comicon la nuova miniserie di Leo Ortolani | L’anello dei Ratti

Panini Comics presenta a Comicon Napoli 2025 (Mostra d’Oltremare), di scena dal 1° al 4 maggio, la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti”. Dopo l’acclamato Il Signore dei Ratti, l’autore firma una nuova esilarante avventura che trasporterà ancora una volta i lettori nella magnifica Terra di Mezzo. Il primo (di sei) numeri – disponibili in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire dal 1° maggio con cadenza mensile – sarà acquistabile in Fiera anche in versione Variant Exclusive Comicon 2025, con copertina inedita pensata appositamente per Comicon Napoli.Cosa ci disturba di più di un ospite inatteso, proprio mentre siamo immersi a scrollare le immagini di Pittogram? Peccato non poterci fingere morti, come facciamo con le raccomandate da firmare. Ma se quell’ospite inatteso ci proponesse un’avventura mozzafiato, alla conquista di un tesoro leggendario? Lo chiamano phishing, ma questa volta, uno dei Ratti della contea ha deciso di fingersi vivo. 🔗 Lopinionista.it - Panini Comics presenta a Comicon la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti” NAPOLI –Napoli 2025 (Mostra d’Oltremare), di scena dal 1° al 4 maggio, ladi Leo: “dei”. Dopo l’acclamato Il Signore dei, l’autore firma unaesilarante avventura che trasporterà ancora una volta i lettori nella magnifica Terra di Mezzo. Il primo (di sei) numeri – disponibili in edicola, fumetteria e su.it a partire dal 1° maggio con cadenza mensile – sarà acquistabile in Fiera anche in versione Variant Exclusive2025, con copertina inedita pensata appositamente perNapoli.Cosa ci disturba di più di un ospite inatteso, proprio mentre siamo immersi a scrollare le immagini di Pittogram? Peccato non poterci fingere morti, come facciamo con le raccomandate da firmare. Ma se quell’ospite inatteso ci proponesse un’avventura mozzafiato, alla conquista di un tesoro leggendario? Lo chiamano phishing, ma questa volta, uno deidella contea ha deciso di fingersi vivo. 🔗 Lopinionista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

PANINI COMICS a COMICON NAPOLI 2025 - Tutto pronto per una nuova edizione di COMICON – International Pop Culture Festival, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop. L’evento, di scena da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio, si preannuncia ricco di novità, anteprime esclusive e appuntamenti imperdibili. Panini Comics sarà presente con uno stand dedicato al Padiglione 2 (2AE05), pronta ad accogliere lettrici e lettori da tutta Italia – e non solo – per condividere le migliori novità editoriali. 🔗nerdpool.it

PANINI COMICS presenta Le storie di Topolino - Racconti ambientati in ogni epoca, cacce al tesoro mozzafiato, viaggi spaziali avventurosi, supereroi rocamboleschi e misteri affascinanti… di questo e molto altro raccontano le pagine a fumetti di Topolino, ce n’è davvero per tutti i gusti! È da qui che nasce Le storie di Topolino, la nuova collana bimestrale edita da Panini Comics che presenterà i capolavori che hanno debuttato negli ultimi anni sulle pagine del settimanale sotto una veste unica e imperdibile, per poterne ammirare i disegni e leggere le storie tutte d’un fiato. 🔗nerdpool.it

Panini Comics presenta “Superman: Il mondo” – 15 storie che portano l’Uomo d’Acciaio in giro per il mondo - Sin dalla nascita, nel 1938, Superman è diventato un simbolo di verità e giustizia e un’icona certificata della cultura pop mondiale. Oggi la DC ha annunciato i dettagli sui creatori e i contenuti di Superman: Il mondo, un volume di 208 pagine con storie originali che celebrano Superman dalla prospettiva di varie culture a livello internazionale. Superman: Il mondo arriverà nelle fumetterie, nelle librerie e presso gli store online dei paesi coinvolti a partire da mercoledì 25 giugno e verrà lanciato “day and date” nei seguenti paesi: Argentina (Ovni Press), Bosnia, Montenegro e Serbia ... 🔗nerdpool.it

Cosa riportano altre fonti

Comicon 2025, file e lunga attesa nello stand Panini per il numero speciale di “Topolino”; EVENTO - PANINI COMICS al COMICON NAPOLI 2025: tutte le novità Disney, DC, Panini Comics e Planet Manga, dal 1° al 4 maggio; Napoli Comicon 2025: le regole per le firme degli autori Bungo Stray Dogs (Panini Comics); Panini Comics presenta grandi novità a Napoli Comicon 2023. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Panini Comics presenta a Comicon la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti” - NAPOLI – Panini Comics presenta a Comicon Napoli 2025 (Mostra d’Oltremare), di scena dal 1° al 4 maggio, la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti”. Dopo l’acclamato Il Signore dei Ratti ... 🔗lopinionista.it

Comicon 2025, file e lunga attesa nello stand Panini per il numero speciale di “Topolino” - Il Comicon 2025 è iniziato. Come ogni anno, migliaia di appassionati hanno preso d'assalto la Mostra D'Oltremare per un Festival che, di anno in anno, diventa sempre ... 🔗ilmattino.it

Comicon Napoli 2025, Pezzali con Recchioni apre la carica dei fumettari - Da oggi a domenica, «Comicon» torna a colorare a Napoli la Mostra d'Oltremare con un cartellone da oltre 600 eventi e più di 450 ospiti da tre continenti, tra fumetto, giochi ... 🔗ilmattino.it