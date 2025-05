Panini Comics al Napoli ComicCon | tutte le novità e le sorprese in programma

Tutto pronto per una nuova edizione di ComicCon – International Pop Culture Festival, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop. L'evento, di scena da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio, si preannuncia ricco di novità, anteprime esclusive e appuntamenti imperdibili. Panini Comics sarà presente con uno stand dedicato al Padiglione 2 (2AE05), pronta ad accogliere lettrici e lettori da tutta Italia, e non solo, per condividere le migliori novità editoriali. Il mondo Disney anche quest'anno è al centro delle celebrazioni con Topolino 3623, numero da collezione con cover variant inedita realizzata per l'occasione dall'autore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, disponibile in anteprima per ComicCon Napoli, e successivamente in fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 8 maggio.

