PANINI COMICS a COMICON NAPOLI 2025

COMICON – International Pop Culture Festival, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop. L'evento, di scena da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio, si preannuncia ricco di novità, anteprime esclusive e appuntamenti imperdibili. PANINI COMICS sarà presente con uno stand dedicato al Padiglione 2 (2AE05), pronta ad accogliere lettrici e lettori da tutta Italia – e non solo – per condividere le migliori novità editoriali.Il mondo Disney anche quest'anno è al centro delle celebrazioni con Topolino 3623, numero da collezione con cover variant inedita realizzata per l'occasione dall'autore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, disponibile in anteprima per COMICON NAPOLI, e successivamente in fumetteria e su PANINI.

Star Comics al Napoli Comicon, gli eventi e il programma completo - Napoli Comicon è ormai alle porte e Star Comics è pronta ad annunciare gli ospiti, gli incontri e le novità in arrivo all'evento della città partenopea, che si terrà da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. Lo stand Star Comics sarà pronto ad accogliere i lettori e i curiosi nell'Asian Village, padiglione 10. Quest'anno, Star Comics porterà alla kermesse partenopea tantissimi ospiti, con diversi autori di fama mondiale.

