Panico sul bus | portiera danneggiata e tentata aggressione al conducente

tentata aggressione al conducente di un autobus della linea 617 nella serata di mercoledì 30 aprile 2025. Protagonista un gruppo di giovani, distrutta anche una portiera. A denunciare quanto successo a bordo del mezzo in viaggio tra centro e levante è la segreteria del. 🔗 Genovatoday.it - Panico sul bus: portiera danneggiata e tentata aggressione al conducente Trambusto serale ealdi un autobus della linea 617 nella serata di mercoledì 30 aprile 2025. Protagonista un gruppo di giovani, distrutta anche una. A denunciare quanto successo a bordo del mezzo in viaggio tra centro e levante è la segreteria del. 🔗 Genovatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Panico sul bus: ragazzo dà in escandescenze e spacca il vetro a calci - Il conducente gli ha chiesto di far indossare la museruola al cane. Ma lui ha dato in escandescenze e ha spaccato il vetro della porta a calci. L'episodio è accaduto nella giornata di giovedì 20 febbraio a bordo bus di linea che da Sesto San Giovanni, passa per Cinisello, Nova, Muggiò arriva... 🔗monzatoday.it

Panico sul bus: ragazzo dà in escandescenze e spacca il vetro a calci - Il conducente gli ha chiesto di far indossare la museruola al cane. Ma lui ha dato in escandescenze e ha spaccato il vetro della porta a calci. L'episodio è accaduto nella giornata di giovedì 20 febbraio a bordo bus di linea che da Sesto San Giovanni, passa per Cinisello, Nova, Muggiò arriva... 🔗monzatoday.it

Panico sulla linea 11: spray urticante sul bus, minorenne nei guai - Un episodio di vandalismo ha causato disagi al trasporto pubblico a Como nel pomeriggio del 13 febbraio 2025. Intorno alle 16:55, un getto di spray urticante all’interno di un autobus della linea 11 ha costretto l’autista a interrompere il servizio, creando notevoli problemi ai passeggeri... 🔗quicomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Panico sul bus: portiera danneggiata e tentata aggressione al conducente; Dorme sul bus, invitato a scendere lancia bottiglia e spacca vetro della portiera; Cronaca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Panico sul bus: portiera danneggiata e tentata aggressione al conducente - Su un mezzo della linea 617, la denuncia del sindacato Orsa Tpl: "Nonostante il nostro sciopero serale con un’adesione sopra il 52%, Amt continua a utilizzare vetture non video sorvegliate e prive di ... 🔗genovatoday.it