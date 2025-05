Pandev applaude l’Inter | Pazzesca a Barcellona avrebbe meritato di più

Pandev si è espresso sulla gara pareggiata dall’Inter contro il Barcellona: le dichiarazioniLe parole di Pandev dopo la partita pareggiata dall’Inter contro il Barcellona. Le dichiarazioni:LE PAROLE – «Partita incredibile, dispiace che non abbiamo vinto. l’Inter ha fatto una partita Pazzesca, non è da tutti. l’Inter avrebbe meritato anche di più. Teneva bene il campo, ripartiva benissimo. Loro nell’uno contro uno sono forti. Il Barcellona prende tanti gol ma ne fa tantissimi. Si diverte».YAMAL – «Queste partite possono cambiare una stagione. l’Inter è una grande squadra. Dumfries? Si è sentita la sua assenza, è diventato un giocatore importante per i nerazzurri. I gol che ha fatto l’Inter sono nati dal gioco e da belle giocate. Non so se nel ritorno farà giocare Carlos Augusto. Carlos ha tenuto molto meglio Yamal rispetto a Dimarco. 🔗 Internews24.com - Pandev applaude l’Inter: «Pazzesca a Barcellona, avrebbe meritato di più» si è espresso sulla gara pareggiata dalcontro il: le dichiarazioniLe parole didopo la partita pareggiata dalcontro il. Le dichiarazioni:LE PAROLE – «Partita incredibile, dispiace che non abbiamo vinto.ha fatto una partita, non è da tutti.anche di più. Teneva bene il campo, ripartiva benissimo. Loro nell’uno contro uno sono forti. Ilprende tanti gol ma ne fa tantissimi. Si diverte».YAMAL – «Queste partite possono cambiare una stagione.è una grande squadra. Dumfries? Si è sentita la sua assenza, è diventato un giocatore importante per i nerazzurri. I gol che ha fattosono nati dal gioco e da belle giocate. Non so se nel ritorno farà giocare Carlos Augusto. Carlos ha tenuto molto meglio Yamal rispetto a Dimarco. 🔗 Internews24.com

