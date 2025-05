Pamela Petrarolo | Mio fratello Manuel scomparso da due anni ho paura per lui Marco Columbro tira in ballo l' oroscopo

Leggo.it - Pamela Petrarolo: «Mio fratello Manuel scomparso da due anni, ho paura per lui». Marco Columbro tira in ballo l'oroscopo La puntata del primo maggio de La Volta Buona si è aperta raccontando la vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, si. 🔗 Leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Mio fratello è scomparso da due anni. Temiamo si sia messo nei guai, magari è entrato in contatto con qualche setta”: lo sfogo di Pamela Petrarolo - Pamela Petrarolo è tornata a parlare di una delle vicende più dolore della sua vita, la scomparsa del fratello 35enne Manuel da due anni. “Una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, – ha detto a La Volta Buona – non abbiamo più sue notizie da due anni. Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un forte momento di depressione ma mai avrebbe pensato che non sarebbe più tornato a casa”. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ho lasciato il Grande Fratello perché papà è in ospedale. Mio fratello Manuel è scomparso da 2 anni. Vorrei ci chiamasse”: Pamela Petrarolo a Verissimo - Pamela Petrarolo ha spiegato durante una chiacchierata a “Verissimo” i motivi che l’hanno spinta a lasciare il “Grande Fratello”: “Mio papà non sta bene e, proprio per questo, ho deciso di abbandonare la casa. Mi è venuto a prendere il mio compagno che, prima di entrare in gioco, mi aveva promesso che mi avrebbe chiamata se qualcosa non fosse andato e così è stato. Ora papà è ancora in ospedale, però, lui è un uomo molto forte”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pamela Petrarolo: “Mio fratello scomparso da 2 anni. Una donna ha detto di conoscerlo, poi non ha voluto dire altro” - Pamela Petrarolo è stata ospite di Silvia Toffanin. Dopo il racconto della sua esperienza al Grande Fratello, del suo successo da ragazzina, ha poi parlato del fratello Manuel scomparso da due anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Pamela Petrarolo: Mio fratello Manuel è scomparso da due anni, temo sia entrato in una setta; Pamela Petrarolo a La Volta Buona: Mio fratello scomparso da due anni, un dolore devastante; Pamela Petrarolo: «Mio fratello Manuel scomparso da due anni, ho paura per lui». Marco Columbro tira in ballo; Pamela Petrarolo, a La Volta Buona il dramma del fratello scomparso: “Non sappiamo nulla da anni”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pamela Petrarolo a La Volta Buona: "Mio fratello scomparso da due anni, un dolore devastante" - La ex gieffina Pamela Petrarolo commuove il salotto pomeridiano di Caterina Balivo raccontando il grande dolore affrontato dalla sua famiglia ... 🔗libero.it

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel è scomparso da due anni, temo sia entrato in una setta” - Il fratello più piccolo di Pamela Petrarolo, Manuel (35 anni) è scomparso da due anni e la ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato cos'è successo ... 🔗fanpage.it

Pamela Petrarolo: «Mio fratello Manuel scomparso da due anni, ho paura per lui». Marco Columbro tira in ballo l'oroscopo - La puntata del primo maggio de La Volta Buona si è aperta raccontando la vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo ... 🔗msn.com