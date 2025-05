Pamela Petrarolo | “Mio fratello Manuel è scomparso da due anni temo sia entrato in una setta”

fratello più piccolo di Pamela Petrarolo, Manuel (35 anni) è scomparso da due anni e la ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato cos'è successo a La Volta Buona: "Temiamo si sia messo nei guai entrando in contatto con qualche setta. Il suo telefono è sempre rimasto spento ma, a intermittenza, arrivavano dei messaggi". 🔗 Ilpiù piccolo di(35) èda duee la ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato cos'è successo a La Volta Buona: "Temiamo si sia messo nei guai entrando in contatto con qualche setta. Il suo telefono è sempre rimasto spento ma, a intermittenza, arrivavano dei messaggi". 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Ecco perché non deve vincere Zeudi Di Palma" - La showgirl, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, ha dichiarato: "Ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo" 🔗comingsoon.it

“Perché se n’è andata”. Grande Fratello, il motivo dell’uscita improvvisa di Pamela Petrarolo - Un nuovo colpo di scena vissuto nella casa più spiata d’Italia: Pamela Petrarolo ha deciso di lasciare definitivamente il Grande Fratello. L’ex volto storico di Non è la Rai ha annunciato il suo ritiro attraverso un comunicato ufficiale, diffuso sui social del reality. La produzione del Grande Fratello ha comunicato la notizia tramite un post su Instagram, spiegando che il motivo dell’abbandono è riconducibile a ragioni personali. 🔗caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Vorrei che vincesse Jessica" - L'ex Ragazza di non è la Rai, Pamela Petrarolo, che ha detto addio al reality lo scorso 10 febbraio, ha confessato chi vorrebbe vincesse il Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel è scomparso da due anni, temo sia entrato in una setta” - Il fratello più piccolo di Pamela Petrarolo, Manuel (35 anni) è scomparso da due anni e la ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato cos'è successo ... 🔗fanpage.it

Pamela Petrarolo: «Mio fratello Manuel scomparso da due anni, ho paura per lui». Marco Columbro tira in ballo l'oroscopo - La puntata del primo maggio de La Volta Buona si è aperta raccontando la vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, ... 🔗msn.com

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel scomparso? E’ un incubo”/ “Mamma ha ricevuto una lettera…” - Pamela Petrarolo e il dolore per suo fratello Manuel scomparso da oltre 2 anni: la toccante confessione oggi a La Volta Buona. 🔗ilsussidiario.net