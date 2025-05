Pamela Petrarolo chi sono il compagno Giovanni Benevento e le figlie Alice Angelica e Futura

Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello, è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, da cui ha avuto una figlia, Futura: la terzogenita della showgirl è nata nel 2020 ma lei aveva già altre due figlie, Alice e Angelica. Dopo un matrimonio durato sette anni con Gianluca Pea, la protagonista di "Non è la Rai" ha divorziato per unirsi al suo nuovo compagno: per lui Futura è la prima figlia, mentre la Petrarolo ne ha appunto tre, le prime due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, sposato nel 2001.Le prime due figlie, Alice e Angelica, sono nate dal matrimonio di Pamela con Gianluca Pea, durato sette anni, mentre nel 2016, la showgirl è diventata mamma per la terza volta di Futura, nata dal rapporto con Giovanni Benevento, che ha dieci anni in meno di lei. Pamela Petrarolo, nel corso di un'ospitata a La volta buona di Caterina Balivo, così ha commentato l'amore con il compagno Giovanni e l'arrivo della sua terza figlia: "Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell'idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso.

Alice, Angelica e Futura, chi sono le figlie di Pamela Petrarolo e il dramma: “Poteva morire, mi sono accorta in tempo” - A partire dal 1998 Pamela Petrarolo frequenta l’agente di viaggi Gianluca Pea, che sposa nel 2001 e dalla loro unione nascono le figlie Alice (2003) e Angelica (2016). Nel 2017 arriva la separazione e nel 2019 Pamela si lega a Giovanni Benevento, da cui nel 2020 ha la figlia Futura. “Ho superato le sofferenze grazie alle persone a me care…”, scriveva così sui social Pamela Petrarolo a corredo di una tenera foto con la terza delle sue figlie, Futura, e l’attuale compagno Giovanni Benevento. 🔗metropolitanmagazine.it

Giovanni Benevento, chi è compagno di Pamela Petrarolo e padre della sua ultima figlia - Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello, è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, da cui ha avuto una figlia, Futura: la terzogenita della showgirl è nata nel 2020 ma lei aveva già altre due figlie, Alice e Angelica. Dopo un matrimonio durato sette anni con Gianluca Pea, la protagonista di “Non è la Rai” ha divorziato per unirsi al suo nuovo compagno: per lui Futura è la prima figlia, mentre la Petrarolo ne ha appunto tre, le prime due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, sposato nel 2001. 🔗metropolitanmagazine.it

