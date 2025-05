Pamela Petrarolo a La Volta Buona il dramma del fratello scomparso | Non sappiamo nulla da anni

Pamela Petrarolo, la gieffina ex stella di Non è la Rai, è nota per uno spirito solare e il grande e onnipresente sorriso. La sua vita, però, cela un dolore segreto, quello legato alla scomparsa del fratello Manuel, uscito di casa per non farvi più ritorno ormai due anni fa. Una ferita ancora aperta, che la showgirl è tornata a raccontare ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.A La Volta Buona, il dolore di Pamela PetraroloProtagonisti della puntata di giovedì 1° maggio de La Volta Buona, sono stati coloro che, un tempo famosi, hanno in seguito cambiato vita, allontanandosi dalle luci della ribalta. Tra di loro, anche Pamela Petrarolo, arrivata al successo negli anni ’90 con la partecipazione a Non è la Rai e poi scomparsa dai radar del mondo dello spettacolo per lungo tempo. Pamela è tornata alla ribalta con la partecipazione a diversi reality, l’ultima Volta al Grande fratello 2025. 🔗 Dilei.it - Pamela Petrarolo, a La Volta Buona il dramma del fratello scomparso: “Non sappiamo nulla da anni” , la gieffina ex stella di Non è la Rai, è nota per uno spirito solare e il grande e onnipresente sorriso. La sua vita, però, cela un dolore segreto, quello legato alla scomparsa delManuel, uscito di casa per non farvi più ritorno ormai duefa. Una ferita ancora aperta, che la showgirl è tornata a raccontare ospite di Caterina Balivo a La.A La, il dolore diProtagonisti della puntata di giovedì 1° maggio de La, sono stati coloro che, un tempo famosi, hanno in seguito cambiato vita, allontanandosi dalle luci della ribalta. Tra di loro, anche, arrivata al successo negli’90 con la partecipazione a Non è la Rai e poi scomparsa dai radar del mondo dello spettacolo per lungo tempo.è tornata alla ribalta con la partecipazione a diversi reality, l’ultimaal Grande2025. 🔗 Dilei.it

