Palpeggiò minorenne per dieci euro Finisce a processo e patteggia la pena

dieci secondi, secondo l’imputazione che portato un 70enne a processo. Pochi attimi nei quali l’uomo, per l’accusa, facendola accostare allo sportello lato guida della sua macchina, avrebbe palpeggiato la ragazzina nelle parti intime da sopra i pantacollant indossati dalla minore. In cambio di quel gesto l’uomo avrebbe dato alla ragazzina dieci euro. Per l’accusa si trattò di una condotta con la quale l’anziano indusse la minorenne a subire atti sessuali. I fatti sarebbero accaduti nella primavera del 2023 nel Pisano. All’esito degli accertamenti d’indagine partiti con la denuncia – visione delle telecamere di videosorveglianza e testimonianze – il pubblico ministero Egidio Celano spiccò nei confronti del 70enne la richiesta di giudizio immediato. Ieri, davanti il gup Eugenia Mirani, il procedimento è stato definito con il patteggiamento della pena. 🔗 Lanazione.it - Palpeggiò minorenne per dieci euro. Finisce a processo e patteggia la pena PISA Una "carezza proibita", duratasecondi, secondo l’imputazione che portato un 70enne a. Pochi attimi nei quali l’uomo, per l’accusa, facendola accostare allo sportello lato guida della sua macchina, avrebbe palpeggiato la ragazzina nelle parti intime da sopra i pantacollant indossati dalla minore. In cambio di quel gesto l’uomo avrebbe dato alla ragazzina. Per l’accusa si trattò di una condotta con la quale l’anziano indusse laa subire atti sessuali. I fatti sarebbero accaduti nella primavera del 2023 nel Pisano. All’esito degli accertamenti d’indagine partiti con la denuncia – visione delle telecamere di videosorveglianza e testimonianze – il pubblico ministero Egidio Celano spiccò nei confronti del 70enne la richiesta di giudizio immediato. Ieri, davanti il gup Eugenia Mirani, il procedimento è stato definito con ilmento della. 🔗 Lanazione.it

