Palmi ritrova il suo mare | nasce il nuovo waterfront della Tonnara

della Tonnara. Un progetto ambizioso, firmato dall'architetto Alfonso Femia insieme a Michelangelo Pugliese, trasformerà questo tratto di costa in un modello di bellezza, sostenibilità e orgoglio cittadino.

Palmi ritrova il suo mare: nasce il nuovo waterfront della Tonnara

Palmi, l’innovativo progetto di riqualificazione del Lungomare Tonnara - L’intervento, già avviato e il cui termine lavori è previsto per fine 2025, rientra nel contesto del Piano urbano integrato ... 🔗corrieredellacalabria.it

Leonardo racconta il suo disegno sulle Tre Croci di Palmi: "Un messaggio di riflessione e speranza" - Le mie opere sono sempre reversibili." Leonardo, con il suo disegno sulle Tre Croci di Palmi, ha creato un'opera che sfida le convenzioni e invita alla riflessione profonda. Lontano dall’intento di ... 🔗reggiotv.it