Pallone d’Oro le quote di Sisal per il prossimo vincitore | ecco i favoriti c’è anche un po’ di Italia

Pallone d'Oro 2025, le quote e i favoriti per la vittoria del principale premio individuale del calcio, tra candidati papabili e quote quasi impossibili Le quote Sisal per il Pallone d'Oro 2025 offrono una fotografia inattesa e piena di suggestioni. In testa c'è Lamine Yamal, 17 anni appena compiuti, favorito assoluto a 2.00. Seguono Raphinha .

Manchester City-Real Madrid, coreografica con Rodri Pallone d'oro: "Stop Crying Your Heart Out" - `Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di... 🔗calciomercato.com

Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Dodici anni dopo, Franck Ribery ancora non ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per il Pallone d’oro del 2013, in cui si era classificato terzo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club. 🔗ilnapolista.it

Dembelé sa perfettamente che il Pallone d’oro passa per le sue prestazioni in Champions (L’Equipe) - L’Equipe analizza i quarti di Champions League: questa sera il Psg attende in casa l’Aston Villa sorpresa assoluta di questo nuovo format. Il quotidiano francese si focalizza sull’uomo del momento in casa Enrique, ovvero Ousmane Dembelé. A suon di gol, il francese si sta costruendo le chance di poter ambire al Pallone d’oro 2025. Chiaramente molto passerà proprio dalla Champions e da che in che percentuale si dimostrerà decisivo, anche stasera stessa. 🔗ilnapolista.it

Pallone d’oro 2025: tutto da riscrivere - Visualizzazioni: 20 La Champions 2024-25 stravolge la corsa al Pallone d’Oro: fuori la top six 2024, compresi Rodri e Mbappé. Uno scenario che stravolge le gerarchie calcistiche. Pallone d’Oro: il 202 ... 🔗calciostyle.it

PSG, Donnarumma da Pallone d’oro: la candidatura di Gigio è lanciata. Il gesto di Vitinha dopo il match con l’Arsenal - Donnarumma sempre più eroe del PSG dopo la prova contro l'Arsenal: nel mirino Champions e Pallone d'Oro. Nel post partita il gesto di Vitinha che lo consacra. 🔗sport.virgilio.it

Pallone d’Oro delle categorie dilettantistiche: 2000 voti già raccolti e corsa apertissima al titolo - Grande entusiasmo per l’iniziativa firmata Varese Sport: aperte le votazioni online per scegliere i migliori giocatori di Promozione, Prima e Terza Categoria. Premiazione il 5 maggio a Ville Ponti, tr ... 🔗laprovinciadivarese.it