Pallavolo Padova | Giovani Talenti in Semifinale per il Quinto Posto

Giovani debuttanti a questo livello ma che, come spesso capita a Padova, si stanno dimostrando all'altezza del compito e hanno già dato filo da torcere a tutti. Nel frattempo la Sonepar si é già ritrovata per brindare alla stagione che sta per concludersi, al più tardi sabato 10 maggio."Sicuramente parlerei di un obiettivo raggiunto: ci eravamo posti la salvezza come traguardo e l'abbiamo centrato – ha dichiarato il presidente di Pallavolo Padova Giancarlo Bettio – ma non solo: abbiamo fatto anche meglio rispetto alla scorsa stagione. Con questa Semifinale per il Quinto Posto, a mio avviso, siamo andati oltre le aspettative. La nostra forza è la società stessa: il gruppo, lo staff, la cura per ogni dettaglio e, soprattutto, l'unione.

