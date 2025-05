Pallavolo Fucecchio sconfitta dall' Astra Chiusure Lampo Timenet Empoli in trasferta decisiva

Pallavolo Fucecchio, in trasferta a Firenze, è stata battuta dall'Astra Chiusure Lampo con un perentorio 3-1 (20-25; 25-9; 25-20; 25-19) che ha riportato le fiorentine alla temporanea vetta della classifica, in attesa però del risultato della Timenet, che gioca oggi. Le bianconere hanno lottato bene nel primo set che si sono aggiudicate con una certa facilità, Ma le locali, evidentemente sorprese, si sono riprese ed hanno infilato tre sets che hanno consegnato loro la vittoria con la quale si sono portate a 66 punti.La Pallavolo Certaldo, secondo pronostico, è stata sconfitta a Colle di Val d'Elsa dalla G.E.P. Larghi Volley per 3-1 (20-25; 25-16; 25-16; 25-19). Solo nel primo set le biancorosse hanno lottato bene e si sono imposte, ma poi le locali hanno cambiato marcia e si sono imposte nei tre sets successivi.

