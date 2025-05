Pallanuoto Brescia centra la finale scudetto! De Akker in Europa Olympic Roma salva

Pallanuoto maschile: nella decisiva gara-3 approda in finale scudetto e si qualifica per la prossima Champions League il Brescia, mentre stacca il pass per la Conference Cup il De Akker Team, infine centra la salvezza a sorpresa la Training Academy Olympic Roma.TABELLINIAN Brescia-Pallanuoto TRIESTE 13-6AN Brescia: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia, A. Balzarini 1, T. Gianazza 1, V. Dolce 2, M. Giri 1, J. Alesiani 2, F. Ferrero 3, M. Irving, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.Pallanuoto TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio 1, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, V. Draskovic 3, D. Kujacic, A. Mladossich, P. Oliva. All. Mirarchi.

