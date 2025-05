Palladino esalta Kean | È un giocatore con delle caratteristiche uniche Cosa ha detto sull’ex Juve dopo il ritorno in campo

Palladino esalta Kean: «Ha delle caratteristiche uniche». Le dichiarazioni del tecnico della FiorentinaA Sky Sport, dopo Betis–Fiorentina, Raffaele Palladino ha parlato così dell’ex Juve Moise Kean. L’attaccante è tornato in campo dopo le due partite saltate per motivi familiari.Palladino – «Moise è un giocatore con delle caratteristiche che sono uniche nella nostra rosa. Ma tutti i ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa, potevamo prendere gol ma lo potevamo anche fare. Ancora è tutto aperto, con la nostra voglia e il nostro spirito ci proveremo». .com 🔗 Juventusnews24.com - Palladino esalta Kean: «È un giocatore con delle caratteristiche uniche». Cosa ha detto sull’ex Juve dopo il ritorno in campo : «Ha». Le dichiarazioni del tecnico della FiorentinaA Sky Sport,Betis–Fiorentina, Raffaeleha parlato così dell’exMoise. L’attaccante è tornato inle due partite saltate per motivi familiari.– «Moise è unconche sononella nostra rosa. Ma tutti i ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa, potevamo prendere gol ma lo potevamo anche fare. Ancora è tutto aperto, con la nostra voglia e il nostro spirito ci proveremo». .com 🔗 Juventusnews24.com

