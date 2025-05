Palinuro antenna nell’area delle Saline | scatta il sequestro

Palinuro, frazione del comune di Centola, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro preventivo l’area delle Saline dove era in corso la realizzazione di un’antenna 5G. Alla base dell’intervento dei militari, disposto dopo una serie di accertamenti, presunte irregolarità nella. 🔗 Salernotoday.it - Palinuro, antenna nell’area delle Saline: scatta il sequestro , frazione del comune di Centola, i carabinieri forestali hanno posto sottopreventivo l’areadove era in corso la realizzazione di un’5G. Alla base dell’intervento dei militari, disposto dopo una serie di accertamenti, presunte irregolarità nella. 🔗 Salernotoday.it

Antenna telefonica di 20 metri a Palinuro, Mari (Avs): "Va bloccata, è in un'area protetta" - "È inaccettabile che un’opera fortemente impattante come un’antenna telefonica alta quasi 20 metri venga installata in uno dei tratti più belli e fragili della costa cilentana, all’interno di un’area protetta e vincolata dal punto di vista paesaggistico”. Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi... 🔗salernotoday.it

Palinuro, Bicchielli (NM): “Concedere nullaosta a costruire un’antenna in un’area protetta è sconcertante” - "La decisione di erigere un'antenna alta circa 18 metri in località Saline, nel cuore del Cilento, ha suscitato forte preoccupazione tra residenti e imprenditori locali" ... 🔗infocilento.it

Franco Mari: "Fermare l’antenna a Palinuro, tuteliamo il paesaggio del Cilento" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Centola, antenna 5G alle Saline di Palinuro: il caso arriva al Governo - Non accenna a placarsi la mobilitazione contro l’installazione di una nuova antenna telefonica 5G nella suggestiva zona delle Saline di Palinuro. Un’opera fortemente contestata per ... 🔗ilmattino.it