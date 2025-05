Palestina libera sulle note di una canzone ebraica | al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri

concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai Patagarri.“Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi vi chiedo di ripetere con me: Free Palestine, Palestina libera", ha detto sul palco Francesco Parazzoli, frontman del gruppo milanese rilevazione dell’edizione 2024 di X Factor. Una presa di posizione decisa su uno dei grandi temi d’attualità, tema che tuttavia in Italia non ha visto molti cantanti schierarsi, anche quelli più impegnati. Ad eccezione appunto di Ghali, che a Sanremo 2024 aveva suscitato le ire addirittura dell’ambasciatore d’Israele in Italia, per un passaggio del su brano ‘Casa mia’ e soprattutto per il grido “Stop al genocidio”, in un momento in cui erano ancora in pochi a utilizzare quel termine per descrivere quanto stava e sta accadendo a Gaza. 🔗 Ilgiorno.it - “Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri Milano – In tanti aspettavano al varco Ghali, probabilmente, invece l’uscita che ha suscitato polemiche al tradizionaledelin piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai.“Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi vi chiedo di ripetere con me: Free Palestine,", ha detto sul palco Francesco Parazzoli, frontman del gruppo milanese rilevazione dell’edizione 2024 di X Factor. Una presa di posizione decisa su uno dei grandi temi d’attualità, tema che tuttavia in Italia non ha visto molti cantanti schierarsi, anche quelli più impegnati. Ad eccezione appunto di Ghali, che a Sanremo 2024 aveva suscitato le ire addirittura dell’ambasciatore d’Israele in Italia, per un passaggio del su brano ‘Casa mia’ e soprattutto per il grido “Stop al genocidio”, in un momento in cui erano ancora in pochi a utilizzare quel termine per descrivere quanto stava e sta accadendo a Gaza. 🔗 Ilgiorno.it

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - L’appello della band milanese fa infuriare la Comunità ebraica di Roma: “Si appropriano della nostra cultura per invocare la nostra distruzione, è ignobile” ... 🔗ilgiorno.it

Concertone, gli ebrei di Roma contro i Patagarri: «Dal palco 'Palestina Libera', invocano la nostra distruzione» - La comunità ebraica contro i Patagarri, la band passata da X Factor che si è esibita sul palco del concertone del primo maggio: «Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie ... 🔗msn.com

I Patagarri sul palco: «Palestina libera». La Comunità ebraica: «Ignobile. Una esibizione sinistra e macabra» - Polemiche per l'esibizione dei Patagarri al concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. La band intona «Palestina libera» durante lo show. Durissima la reazione di Victor Fadlun, presidente dell ... 🔗corriere.it