Palermo-Sudtirol 1-2 le pagelle | Baniya disattento grave errore di Blin

Palermo: i rosanero perdono 2-1 in casa col Sudtirol, rimontati nella ripresa dopo aver sbloccato la gara con la rete di Ceccaroni nel primo tempo. Si salvano in pochi, la squadra è apparsa fuori fase ed imballata.

