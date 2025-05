Palazzo Sant’Arcangelo lavori ancora in alto mare

lavori, 18 giugno 2025. Ma basta affacciarsi in corso Matteotti per capire che la realtà racconta ben altro. Palazzo Sant’Arcangelo, lo storico edificio nel cuore di Fano destinato a diventare la "Fabbrica del Carnevale", è ancora in alto mare. E il rischio, sempre più concreto, è che i tempi imposti dal PNRR non vengano rispettati: quelli di giugno 2026, fissati per la rendicontazione dei fondi europei.I lavori, affidati alla ditta Costruzioni Penzi per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, sono partiti ufficialmente il 6 novembre 2023 dopo uno stop tecnico-amministrativo durato quasi due anni. Da allora, però, il progetto dell’architetto Italo Rota si è scontrato con una serie di problematiche tecniche e logistiche non previste in fase iniziale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Sant’Arcangelo, lavori ancora in alto mare Il cartello davanti al cantiere parla chiaro: data di fine, 18 giugno 2025. Ma basta affacciarsi in corso Matteotti per capire che la realtà racconta ben altro., lo storico edificio nel cuore di Fano destinato a diventare la "Fabbrica del Carnevale", èin. E il rischio, sempre più concreto, è che i tempi imposti dal PNRR non vengano rispettati: quelli di giugno 2026, fissati per la rendicontazione dei fondi europei.I, affidati alla ditta Costruzioni Penzi per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, sono partiti ufficialmente il 6 novembre 2023 dopo uno stop tecnico-amministrativo durato quasi due anni. Da allora, però, il progetto dell’architetto Italo Rota si è scontrato con una serie di problematiche tecniche e logistiche non previste in fase iniziale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, iniziati a Palazzo Reale i lavori del Med5: Piantedosi ha accolto i ministri di Cipro, Grecia, Malta e Spagna - Sono iniziati a Napoli i lavori della seconda giornata di Med 5. A Palazzo Reale il ministero dell'interno, Matteo Piantedosi, ha accolto i ministri dell'interno di Cipro, Grecia, Malta... 🔗ilmattino.it

Al via i lavori di riqualificazione del giardino di Palazzo Pizzini - Il giardino di palazzo Pizzini è incastonato nel centro storico di Ala ed è il frammento del grande parco che faceva da compendio alle proprietà dell'omonima famiglia di Ala che tanto successo ebbe durante i fasti dei velluti. Un frammento relativamente piccolo, ma molto prezioso, anche per la... 🔗trentotoday.it

Palazzo Amati Cornelio, i tecnici che hanno curato il restauro: “È riemersa la bellezza. Fine lavori in aprile” - Castelnuovo Magra (La Spezia), 18 febbraio 2025 – L’ascensore è stato collaudato. Il team di restauratrici sta terminando gli ultimi ritocchi agli antichi affreschi e decori. Le catene d’acciaio che legano le pareti portanti sono state saldamente posizionate sotto i pavimenti insieme alla nuova impiantistica. Ultimati anche gli scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli impianti nei servizi per i disabili. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palazzo Sant’Arcangelo, lavori ancora in alto mare; Chiusi i lavori del nuovo parco artistico da 10 mila metri: investiti oltre 700 mila euro; Riapre la camera mortuaria di Santarcangelo e nuovi lavori di riqualificazione al padiglione storico dell'ospedale; Ostello Sant’Arcangelo: progetto finanziato, si parte con i lavori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Lavori senza intoppi al nuovo palasport" - Prende forma a Santarcangelo il nuovo palasport. I lavori per la struttura proseguono "secondo la tabella di marcia". Finanziato ... 🔗msn.com

Palazzo Spurgazzi, al via i lavori per 300 mila euro - Il dettaglio dei lavori In che cosa consistono i lavori di restauro e risanamento conservativo che verranno effettuati sui muri del palazzo? «Innanzi tutto – dice il sindaco Cena - sulle superfici dei ... 🔗primachivasso.it

Santarcangelo, scuola Saffi: conclusi i lavori alla palazzina B - A Santarcangelo le ragazze e i ragazzi delle quattro classi terze della scuola media Saffi sono rientrati in aula oggi (mercoledì 23 aprile) accolti ... 🔗corriereromagna.it