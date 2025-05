Palazzo della Cancelleria 200mila euro dalla Regione per i lavori di restauro

Regione Toscana ha stanziato 200mila euro (10mila quest’anno e 190mila nel 2026) per i restauri del Palazzo dell’Antica Cancelleria di Montopoli. "Una piacevole sorpresa – commenta la sindaca Linda Vanni (nella foto con l’assessore Marzio Gabbanini) – Grazie al consiglio regionale e all’impegno personale del presidente Eugenio Giani per aver scommesso su questo progetto. Un impegno importante che premia Montopoli e ciò che stiamo facendo. Un grazie agli uffici comunali e alla responsabile, l’architetta Ilaria Bellini. Un progetto che fa parte dei primi obiettivi nel nostro primo bilancio di previsione. Sarà un luogo centrale per la cultura e di rappresentanza".Il progetto di massima redatto dagli uffici comunali prevede una spesa di 230mila euro. Nell’antico Palazzo di fine 1400 troverà posto l’ufficio turistico al piano terreno e in uno dei saloni al primo piano la sala consiliare. 🔗 Lanazione.it - Palazzo della Cancelleria 200mila euro dalla Regione per i lavori di restauro MONTOPOLI LaToscana ha stanziato(10mila quest’anno e 190mila nel 2026) per i restauri deldell’Anticadi Montopoli. "Una piacevole sorpresa – commenta la sindaca Linda Vanni (nella foto con l’assessore Marzio Gabbanini) – Grazie al consiglio regionale e all’impegno personale del presidente Eugenio Giani per aver scommesso su questo progetto. Un impegno importante che premia Montopoli e ciò che stiamo facendo. Un grazie agli uffici comunali e alla responsabile, l’architetta Ilaria Bellini. Un progetto che fa parte dei primi obiettivi nel nostro primo bilancio di previsione. Sarà un luogo centrale per la cultura e di rappresentanza".Il progetto di massima redatto dagli uffici comunali prevede una spesa di 230mila. Nell’anticodi fine 1400 troverà posto l’ufficio turistico al piano terreno e in uno dei saloni al primo piano la sala consiliare. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cocaina, hashish e marijuana in valle: un giro da 200mila euro - Due arresti, tre denunce, 2 chili di cocaina sequestrati ed altrettanti di hashish e marijuana. È il bilancio dell’operazione anti-droga messa a segno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rovereto che dall’inizio dell’anno a oggi hanno stretto il cerchio attorno... 🔗trentotoday.it

Anticipi da 200mila euro, cantieri fermi e case senza luce: le famiglie vittime del “sacco di Milano” - Ci sono famiglie che hanno versato 100mila euro di acconto e sono ancora senza appartamento. Famiglie che non sanno dove andare a vivere. Inquilini che hanno visto comparire, quasi improvvisamente, nei cortili dei loro palazzi torri di 10 piani e non hanno quasi più luce in casa. Da mesi sui... 🔗milanotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Palazzo della Cancelleria 200mila euro dalla Regione per i lavori di restauro; Nuova vita per il palazzo della Cancelleria, con 200mila euro dalla Regione; In arrivo 200mila euro dalla Regione per riqualificare il Palazzo della Cancelleria a Montopoli; 200mila euro dalla Regione per il borgo del Cuoio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Palazzo della Cancelleria 200mila euro dalla Regione per i lavori di restauro - MONTOPOLI La Regione Toscana ha stanziato 200mila euro (10mila quest’anno e 190mila nel 2026) per i restauri del Palazzo dell’Antica ... 🔗lanazione.it

In arrivo 200mila euro dalla Regione per riqualificare il Palazzo della Cancelleria a Montopoli - Tra il 28 e il 29 aprile si è tenuto il consiglio regionale della Toscana in cui è stata approvata la seconda variazione di bilancio che prevede anche lo ... 🔗gonews.it

Napoli, strade dissestate e pericolose: lavori per 200mila euro tra Barra e Ponticelli - Si corre ai ripari con l'intervento da 200mila euro curato dalla Municipalità di Napoli Est grazie ai fondi sbloccati con l'ultimo bilancio di Palazzo San Giacomo. Risorse ridotte all'osso ... 🔗ilmattino.it