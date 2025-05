PalaGalassi di Forlì | aperto il bando per una nuova sponsorizzazione

PalaGalassi potrebbe cambiare nome. Il principale e più capiente impianto coperto forlivese, con i suoi 5592 posti a sedere, è teatro delle gare interne della squadra di A2 della Pallacanestro 2.015, ma anche sede di concerti e spettacoli di vario tipo. In passato si chiamava semplicemente Palafiera, poi PalaCredito di Romagna. Dal 2017 era Unieuro Arena. Ora però scadrà il contratto di sponsorizzazione con il colosso forlivese dell’elettronica al consumo, e così il Comune ha lanciato un bando per cercare una nuova sponsorizzazione per la valorizzazione dell’impianto in termini di marchio.La durata della nuova partnership avrebbe inizialmente una durata biennale, rinnovabile poi al massimo per altri due anni. Le proposte dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo sport@pec. 🔗 Sport.quotidiano.net - PalaGalassi di Forlì: aperto il bando per una nuova sponsorizzazione Ilpotrebbe cambiare nome. Il principale e più capiente impianto coperto forlivese, con i suoi 5592 posti a sedere, è teatro delle gare interne della squadra di A2 della Pallacanestro 2.015, ma anche sede di concerti e spettacoli di vario tipo. In passato si chiamava semplicemente Palafiera, poi PalaCredito di Romagna. Dal 2017 era Unieuro Arena. Ora però scadrà il contratto dicon il colosso forlivese dell’elettronica al consumo, e così il Comune ha lanciato unper cercare unaper la valorizzazione dell’impianto in termini di marchio.La durata dellapartnership avrebbe inizialmente una durata biennale, rinnovabile poi al massimo per altri due anni. Le proposte dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo sport@pec. 🔗 Sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Un nuovo murale per l'istituto Valle: bando aperto a tutti gli street artist - Il progetto “Spazio di proiezione” dell'Iis "Valle" di Padova nasce dalla sinergia tra l'architetto Andrea Sarno e la professoressa Anna Vestita, docente di storia delle arti visive. Giunto alla sua terza edizione, con questo bando l'Istituto Valle - in collaborazione con l’Associazione Scivola... 🔗padovaoggi.it

Pop Corn Festival del Corto, Bando Aperto per Cortometraggi - Scadono il 2 giugno 2025 le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi, che si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 25, 26 e 27 luglio 2025. Partecipa all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto È ufficialmente aperto il bando per partecipare all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, un’importante manifestazione dedicata ai cortometraggi, che si svolgerà a Porto Santo Stefano, Monte Argentario (GR), dal 25 al 27 luglio 2025. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Sala svela su San Siro: «Il bando dello stadio è aperto, l’obiettivo è la cessione entro…» - di RedazioneGiuseppe Sala svela tutto su San Siro, ecco le parole del primo cittadino sul Meazza, spunta anche la data, le sue dichiarazioni Arrivano novità preziose per quanto concerne il futuro dello Stadio San Siro. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine delle celebrazioni della Festa del Perdono è tornato a parlare del futuro dell’impianto sportivo milanese. I club Inter e Milan restano all’ascolto, ecco un estratto delle sue dichiarazioni. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

PalaGalassi di Forlì: aperto il bando per una nuova sponsorizzazione; Unieuro, scade il contratto di sponsorizzazione: il Palagalassi cerca un nuovo main sponsor; “Mare Fuori”: a Forlì il musical della serie tra le offerte di un Pala Galassi che diventa teatro; Forlì cerca un nuovo nome per il Palagalassi: aperte le proposte di sponsorizzazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti