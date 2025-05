Pagelle Barcellona-Inter 3-3 | Calhanoglu in ombra Taremi da 6 – TS

Inter ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona al Montjuic, nella semifinale di andata di Champions League. Tuttosport stila le Pagelle di Barcellona-Inter. Calhanoglu un po’ in ombra, buon ingresso di Taremi.I MIGLIORI – Bellissimo e pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter allo Stadio Montjuic. Una partita straordinaria tra due squadre ben allenate e forti, che non a caso si trovano in semifinale di Champions League. Prove supersoniche di Lamine Yamal, da un lato, e Denzel Dumfries dall’altro. Ma anche molto bene Marcus Thuram. Quando il francese è in campo, l’Inter gira in un’altra maniera: pronti-via e subito tacco per l’1-0 dopo 45 secondi a zittire la spocchia catalana. Per lui prestazione da 7 pieno. Nelle Pagelle di Barcellona-Inter stilate da Tuttosport il voto più alto non può che andare a Dumfries, che si prende un bellissimo 8,5. 🔗 Inter-news.it - Pagelle Barcellona-Inter (3-3): Calhanoglu in ombra, Taremi da 6 – TS L’ha pareggiato 3-3 contro ilal Montjuic, nella semifinale di andata di Champions League. Tuttosport stila lediun po’ in, buon ingresso di.I MIGLIORI – Bellissimo e pirotecnico 3-3 traallo Stadio Montjuic. Una partita straordinaria tra due squadre ben allenate e forti, che non a caso si trovano in semifinale di Champions League. Prove supersoniche di Lamine Yamal, da un lato, e Denzel Dumfries dall’altro. Ma anche molto bene Marcus Thuram. Quando il francese è in campo, l’gira in un’altra maniera: pronti-via e subito tacco per l’1-0 dopo 45 secondi a zittire la spocchia catalana. Per lui prestazione da 7 pieno. Nelledistilate da Tuttosport il voto più alto non può che andare a Dumfries, che si prende un bellissimo 8,5. 🔗 Inter-news.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-FEYENOORD 2-1: Thuram da applausi, Calhanoglu fa e disfa - Voti, top e flop del match del 'Meazza' valido per il ritorno degli ottavi di Champions League Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.itINTER Sommer 6 Pavard 6,5 Acerbi 6 (83? Cocchi SV) Bisseck 6,5 Dumfries 7 Frattesi 5,5 (84? Berenbruch SV) Calhanoglu 6 (60? Asllani 5) Mkhitaryan 7,5 Carlos Augusto 6,5 (60? Bastoni 6) Thuram 8 (71? Arnautovic 6) Taremi 5 Allenatore: Inzaghi 6,5 TOP Inter: Thuram 8 – Parte fortissimo con un gol da cineteca e chiude la sua partita con un'azione irresistibile, quasi a ricordare Ronaldo il 'Fenomeno'.

