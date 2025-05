Pagano la clausola il Milan è distrutto | la stella vola in Premier League

Milan sia deludente per tutto l'ambiente rossonero, non è un mistero. Il nono posto in classifica non può di certo lasciare un sorriso sulla bocca dei tifosi e della dirigenza Milanista, che quindi sta lavorando duramente per ricominciare dalla prossima stagione.Pagano la clausola, il Milan è distrutto: la stella vola in Premier League (Ansa) tvplay.itCerto, la finale di Coppa Italia conquistata contro l'Inter lascia comunque una speranza concreta di raggiungere l'Europa l'anno prossimo. Questo, però, non può far dimenticare le delusioni di una stagione che, fino alla fine, è stata particolarmente complessa. Le ultime quattro partite di campionato serviranno al Milan per privare comunque ad avvicinarsi ai posti che valgono l'Europa.

Kean lascia la Serie A, Milan anticipato: pagano la clausola - I numeri registrati in questa stagione rendono Moise Kean uno dei profili più richiesti nel calciomercato. Sono infatti diverse le squadre che hanno contattato l’entourage dell’attaccante italiano, fra le quali anche il Milan, che in vista della prossima stagione sogna di creare una coppia d’attacco composta dall’attuale numero 20 della Fiorentina per l’appunto e Santiago Gimenez. La sensazione, però, è che difficilmente questo desiderio si avvererà, anche perché un’altra grande d’Europa sarebbe pronta ad anticipare il Diavolo nei discorsi per Moise Kean pagando senza troppi fronzoli la ... 🔗calciomercato.it

Colpo Kean, scippo al Milan: pagano la clausola - Il club pronto a pagare la clausola di Moise Kean e c’è la possibilità che il calciatore dica subito sì: per il Milan poche speranze Il re dei bomber. Moise Kean è la sorpresa più piacevole della Serie A. L’attaccante della Fiorentina ha avuto la definitiva consacrazione con 17 gol in campionato finora e altre sei nelle altre competizioni. In totali sono 23 reti in 39 partite, un bottino di tutto rispetto, ma non l’unico aspetto che fa parlare di un calciatore finalmente maturato. 🔗sportface.it

Milan, che futuro per Leao? Allegri, il ruolo di Mendes e la clausola d’addio | Primapagina - 2025-03-22 09:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Milan, che futuro per Leao? Allegri, il ruolo di Mendes e la clausola d’addio | Primapagina | Calciomercato.com Home Milan, che futuro per Leao? Allegri, il ruolo di Mendes e la ... 🔗justcalcio.com

Milan distrutto, l’annuncio è chiaro: non resterà in rossonero - Il Milan è rimasto sconvolto dall’ultimo annuncio che pone le basi per un addio dolorosissimo: tutti i tifosi sono rimasti sconvolti e ora sanno di poterlo perdere La squadra di Conceiçao ha ... 🔗milanlive.it

Lascia il Milan con la clausola: i tifosi non se l’aspettavano - Lascia il Milan con la clausola: i tifosi non se l’aspettavano (LaPresse) – Milanlive.it Il portiere francese è in scadenza il 30 giugno 2026 e non ha ancora rinnovato il suo contratto. 🔗milanlive.it

Pagano la clausola di Kean, il sì è arrivato: Milan in scacco - Pagano la clausola di Kean, il sì è arrivato: Milan in scacco (LaPresse) – AsRomalive.it Stagione che, come prevedibile, non è affatto passata inosservata. Non sono pochi i club che ... 🔗asromalive.it