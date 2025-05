Paganini durissimo | Douglas Luiz che parla… per quanto è stato pagato deve stare zitto Dico questo sulla stagione della Juve

Paganini duro sul caso Douglas Luiz: le dichiarazioni del giornalista sul centrocampista brasilianoA TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così del caso Douglas Luiz in bianconero. Il suo commento sul centrocampista della Juve.Paganini – «È vero che la Juventus per come siamo abituati noi certe dichiarazioni non le avrebbe tollerate, ma è anche vero che dare tutto addosso a Motta non è giusto. Non mi sembra che con l’arrivo di Tudor la rosa della Juve abbia dato spettacolo. I problemi che c’erano, soprattutto in fase realizzativa, rimangono. Il problema non è stato solo Thiago Motta, ma anche come è stata costruita questa Juve. Douglas Luiz che parla. per quanto è stato pagato deve stare zitto, ma le colpe vanno distribuite in maniera giusta. La Juve ha fatto una stagione senza Bremer, e c’è una Juve con lui e senza di lui. 🔗 Juventusnews24.com - Paganini durissimo: «Douglas Luiz che parla… per quanto è stato pagato deve stare zitto. Dico questo sulla stagione della Juve» duro sul caso: le dichiarazioni del giornalista sul centrocampista brasilianoA TMW Radio, Paoloha parlato così del casoin bianconero. Il suo commento sul centrocampista– «È vero che lantus per come siamo abituati noi certe dichiarazioni non le avrebbe tollerate, ma è anche vero che dare tutto addosso a Motta non è giusto. Non mi sembra che con l’arrivo di Tudor la rosaabbia dato spettacolo. I problemi che c’erano, soprattutto in fase realizzativa, rimangono. Il problema non èsolo Thiago Motta, ma anche come è stata costruita questache parla. per, ma le colpe vanno distribuite in maniera giusta. Laha fatto unasenza Bremer, e c’è unacon lui e senza di lui. 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconero Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve. PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Juventus, 134 milioni non recuperabili: Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez un problema a bilancio - Prima una partenza lenta, poi tanti alti e dei bassi fragorosi. La prima stagione di Thiago Motta alla Juventus, la prima annata del `progetto... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Paganini: «Douglas Luiz stia zitto con quel rendimento». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Paganini: "Douglas Luiz per quanto è stato pagato dovrebbe stare zitto. Fagioli? Vedremo cosa succederà" - Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Kean subito titolare col Betis? "Kean è ... 🔗tuttojuve.com

Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima - Il calciatore brasiliano sui social ha avuto un duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗fanpage.it

Valentini su Douglas Luiz: "In una società ben strutturata un calciatore non farebbe mai certe affermazioni" - Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando lo sfogo che Douglas Luiz ha pubblicato sui social contro la sua gestione in casa Juventus. 🔗tuttojuve.com