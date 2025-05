Padre Zanotti accusato di abusi e maltrattamenti | Sono io la vittima lui era ossessionato da me

vittima ero io. Lui aveva una vera e propria ossessione nei miei confronti. Mi seguiva dappertutto, mi chiamava Papi, era gelosissimo e non voleva che gli altri mi parlassero". Questa, in sintesi, è la versione fornita in aula da Padre Antonio Zanotti, frate cappuccino di 78 anni, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di un giovane ospite straniero di una delle sue comunità.Dopo aver trascorso tre anni nella comunità Oasi 7 di Antegnate, il ragazzo se n'è andato denunciando il frate che, secondo l'accusa, lo avrebbe costretto ad avere rapporti sessuali quasi tutti i giorni in cambio di regali e grosse somme di denaro, approfittando della sua situazione di estremo bisogno. Lo avrebbe maltrattato umiliandolo davanti agli altri e minacciato di cacciarlo se non soddisfaceva le sue richieste.

