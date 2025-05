Ozzero si prepara per il 3 Nokta Contest | gara di metal detecting premi e ospiti il 1 Giugno

Contest a Cesenatico, anche il borgo di Ozzero, immerso nella campagna lombarda, si prepara ad accogliere centinaia di appassionati di avventura e tecnologia per un evento che unisce passione, competizione e divertimento: il 3° Nokta Contest, in programma domenica 1 Giugno 2025 in Via Cascina Selva 1.Un appuntamento ormai imperdibile per chi ama il metal detecting, capace di trasformare una giornata all’aria aperta in una vera e propria sfida tra detectoristi, con la possibilità di vincere premi straordinari e di incontrare i volti più noti del settore.Sfida, fortuna e ospiti d’eccellenza al Nokta Contest 2025Con un contributo di € 15,00, ogni partecipante potrà prendere parte alla gara (posti limitati a 200 persone). Ma non è solo questione di abilità: una grande estrazione di premi renderà la giornata ancora più emozionante. 🔗 Detectormania.com - Ozzero si prepara per il 3° Nokta Contest: gara di metal detecting, premi e ospiti il 1° Giugno Dopo il successo del Garretta Cesenatico, anche il borgo di, immerso nella campagna lombarda, siad accogliere centinaia di appassionati di avventura e tecnologia per un evento che unisce passione, competizione e divertimento: il 3°, in programma domenica 12025 in Via Cascina Selva 1.Un appuntamento ormai imperdibile per chi ama il, capace di trasformare una giornata all’aria aperta in una vera e propria sfida tra detectoristi, con la possibilità di vincerestraordinari e di incontrare i volti più noti del settore.Sfida, fortuna ed’eccellenza al2025Con un contributo di € 15,00, ogni partecipante potrà prendere parte alla(posti limitati a 200 persone). Ma non è solo questione di abilità: una grande estrazione direnderà la giornata ancora più emozionante. 🔗 Detectormania.com

Su questo argomento da altre fonti

Mister Movie | Film su Franco Battiato, Rai Fiction prepara un biopic sull’icona della musica italiana? - Sembra che Rai Fiction stia coltivando un nuovo ambizioso progetto dedicato a una figura monumentale della cultura italiana. Dopo la produzione incentrata su Peppino Di Capri, le indiscrezioni, lanciate dal sito l’architetto, indicano che la prossima figura ad essere celebrata sul piccolo schermo sarà l'indimenticabile Franco Battiato. Si profila all'orizzonte un film biografico destinato a Rai 1, con l'obiettivo di narrare l'esistenza e il percorso artistico del poliedrico cantautore, compositore e regista siciliano. 🔗mistermovie.it

Meloni prepara l’incontro con Trump, imbarazzo per le parole del tycoon - Roma, 9 apr. (askanews) – Un ministro, incrociato tra Montecitorio e Palazzo Chigi, semplicemente allarga le braccia: creano imbarazzo le parole di Donald Trump, a poche ore dall’annuncio dell’incontro con Giorgia Meloni (il 17 aprile) alla Casa Bianca. In una serata con i leader del Partito repubblicano, il presidente ha detto che decine di Stati stanno “facendo di tutto” per trattare sui dazi, letteralmente “ci chiedono di baciarci il c. 🔗ildenaro.it

Ma la Germania prepara i ragazzi alla guerra - Il ministro dell’Interno vuole che nelle scuole si insegni come affrontare situazioni di emergenza dopo lo scoppio di un conflitto. Ipotesi esercitazioni in classe. E questa settimana Cdu e Spd devono decidere sull’introduzione di un «nuovo servizio militare». Continua a leggere 🔗laverita.info