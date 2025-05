Ostia presa d' assalto per il 1 maggio La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate

Prove d'estate sulle spiagge di Ostia. Nella giornata del primo maggio, che segna l'apertura della stagione balneare 2025, in tantissimi hanno raggiunto il litorale romano, complice il bel tempo che ha offerto un vero assaggio d'estate. Tanto che in molti ne hanno approfittato per lanciarsi anche.

