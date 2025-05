Ostia al via la stagione balneare | tutte le novità

Ostia, 1 maggio 2025 – E’ iniziata oggi la stagione balneare 2025 per le spiagge di Roma e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’Assessore Tobia Zevi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce regole, orari, divieti e norme di carattere generale del Litorale romano.Il provvedimento rafforza la tutela del diritto al mare, promuove l’accessibilità, garantisce la sicurezza e introduce nuove misure per il rispetto dell’ambiente costiero, favorendo la convivenza civile e la presenza degli animali da compagnia. L’ordinanza rafforza la fruizione pubblica delle spiagge, garantendo il libero accesso alla spiaggia sia nelle porzioni in concessione sia nei varchi pubblici opportunamente indicati, che devono restare aperti, puliti e segnalati. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, sarà verificata la possibilità di allestire ulteriori accessi pubblici. 🔗 , 1 maggio 2025 – E’ iniziata oggi la2025 per le spiagge di Roma e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’Assessore Tobia Zevi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce regole, orari, divieti e norme di carattere generale del Litorale romano.Il provvedimento rafforza la tutela del diritto al mare, promuove l’accessibilità, garantisce la sicurezza e introduce nuove misure per il rispetto dell’ambiente costiero, favorendo la convivenza civile e la presenza degli animali da compagnia. L’ordinanza rafforza la fruizione pubblica delle spiagge, garantendo il libero accesso alla spiaggia sia nelle porzioni in concessione sia nei varchi pubblici opportunamente indicati, che devono restare aperti, puliti e segnalati. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, sarà verificata la possibilità di allestire ulteriori accessi pubblici. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

