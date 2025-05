Oscar Magoni guida il Renate ai playoff di Serie C contro l' Arzignano

Fresco di rinnovo per altri due anni, Oscar Magoni si gode questo finale di stagione scintillante per il suo Renate che domenica pomeriggio (ore 17.30) scenderà in campo a Meda per il primo turno dei playoff di Serie C opposto all'Arzignano. I nerazzurri arrivano all'appuntamento davvero col vento in poppa, quinti in classifica (ma con gli stessi punti della quarta) e dietro per numero di vittorie solamente alla neopromossa Padova e a Vicenza e Feralpi che faranno il loro ingresso nel tabellone più in là. Gioca invece subito la compagine nerazzurra al cospetto di un Arzignano (remake della sfida playoff del 2023) che ha centrato la qualificazione solo all'ultima giornata con la complicità del Novara "asfaltato" a Trieste."Sono tantissimi i nostri 60 punti, è stato fatto un lavoro gigantesco e per questo colgo l'occasione per ringraziare tutti, specie chi lavora dietro le quinte e rende più agevole il compito dei giocatori.

