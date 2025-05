Osaka uomo arrestato per aver investito sette scolari in un attacco deliberato

Un uomo è stato arrestato nella città giapponese di Osaka dopo aver investito con la sua auto sette scolari in un attacco deliberato, secondo quanto riportato dai media locali. I bambini, che stavano tornando a casa, sono rimasti feriti e sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma tutti e sette sono rimasti coscienti, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Nhk e da altre fonti. Secondo quanto riferito, l'uomo ha confessato di aver investito intenzionalmente i bambini ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. (ANSA-AFP).

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

