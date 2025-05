Osaka orrore davanti a scuola | 28enne investe sette bambini

Osaka dopo aver investito sette bambini che stavano tornando a casa al termine della giornata scolastica. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri e ha coinvolto alunni delle scuole elementari, tutti rimasti feriti ma coscienti al momento del trasporto in ospedale.Secondo quanto riportato dalla NHK e da altre testate locali, i bambini sono stati travolti mentre camminavano lungo la strada. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita, ma il panico e lo choc restano forti nella comunità.La confessione shock dell’aggressoreL’uomo, residente a Tokyo, ha confessato immediatamente il gesto. Durante l’interrogatorio avrebbe dichiarato: “Ero stanco di tutto, volevo uccidere qualcuno”. 🔗 Dayitalianews.com - Osaka, orrore davanti a scuola: 28enne investe sette bambini Paura in Giappone, arrestato l’uomo alla guidaIn un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica giapponese, un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia didopo aver investitoche stavano tornando a casa al termine della giornata scolastica. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri e ha coinvolto alunni delle scuole elementari, tutti rimasti feriti ma coscienti al momento del trasporto in ospedale.Secondo quanto riportato dalla NHK e da altre testate locali, isono stati travolti mentre camminavano lungo la strada. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita, ma il panico e lo choc restano forti nella comunità.La confessione shock dell’aggressoreL’uomo, residente a Tokyo, ha confessato immediatamente il gesto. Durante l’interrogatorio avrebbe dichiarato: “Ero stanco di tutto, volevo uccidere qualcuno”. 🔗 Dayitalianews.com

Su altri siti se ne discute

Orrore davanti a scuola: l’inseguimento e gli spari. Uccide compagno dell’ex moglie poi il gesto estremo - Un dramma consumato in pieno giorno, a pochi passi da una scuola, ha sconvolto la tranquilla routine di Marano, nel Napoletano. Lunedì 7 aprile, intorno all’ora di pranzo, un uomo è stato assassinato a sangue freddo mentre si trovava nella sua auto, una Bmw bianca, lungo via Marano-Pianura. Pochi istanti dopo, l’autore dell’agguato si è tolto la vita. Un omicidio-suicidio che, secondo le prime indagini, sarebbe maturato in un contesto di gelosia e tensioni familiari. 🔗caffeinamagazine.it

Bruciata bandiera dell'Unione europea davanti alla prefettura durante lo sciopero della scuola - Una bandiera dell'Unione europea è stata bruciata durante il presidio a Milano per lo sciopero nazionale studentesco e universitario 'Allarme rosso' contro i tagli, la guerra e il riarmo. È successo venerdì 4 aprile. "Oggi siamo qui in piazza come in tutta Italia - ha detto Simone Santini... 🔗milanotoday.it

Calenda, scritta intimidatoria davanti scuola del figlio: “Vigliacchi, venite da me” - ROMA – “Calenda infame”. Questa la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica davanti alla scuola del figlio di Carlo Calenda. A denunciarlo è stato lo stesso leader di Azione attraverso i suoi canali social. “Questa scritta è comparsa davanti all’ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all’infame vigliacco che l’ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. 🔗lopinionista.it