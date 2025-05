Orsolini futuro deciso | l’incontro tra l’agente e il ds del top club

futuro di Riccardo Orsolini potrebbe essere già stato deciso, spunta un’importante indiscrezione che coinvolge l’agente del giocatore e il ds di un top club Orsolini, futuro deciso: l’incontro tra l’agente e il ds del top club (LaPresse) – SerieANews.comProtagonista della sua miglior stagione in carriera, Riccardo Orsolini è diventato uno dei calciatori italiani più ricercati del prossimo mercato. Il capitano del Bologna sta trascinando i rossoblù verso un’insperata seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, ma le prossime 4 partite saranno decisive per capire se verrà realmente centrato l’obiettivo.Intanto i top club si stanno muovendo per accaparrarselo e, recentemente, da parte del Bologna c’è stata un’apertura alla cessione. La dirigenza rossoblù ha fatto intendere chiaramente che Orsolini resta un pezzo pregiatissimo della rosa, ma che davanti alla giusta offerta nessuno è incedibile. 🔗 Serieanews.com - Orsolini, futuro deciso: l’incontro tra l’agente e il ds del top club Ildi Riccardopotrebbe essere già stato, spunta un’importante indiscrezione che coinvolgedel giocatore e il ds di un toptrae il ds del top(LaPresse) – SerieANews.comProtagonista della sua miglior stagione in carriera, Riccardoè diventato uno dei calciatori italiani più ricercati del prossimo mercato. Il capitano del Bologna sta trascinando i rossoblù verso un’insperata seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, ma le prossime 4 partite saranno decisive per capire se verrà realmente centrato l’obiettivo.Intanto i topsi stanno muovendo per accaparrarselo e, recentemente, da parte del Bologna c’è stata un’apertura alla cessione. La dirigenza rossoblù ha fatto intendere chiaramente cheresta un pezzo pregiatissimo della rosa, ma che davanti alla giusta offerta nessuno è incedibile. 🔗 Serieanews.com

«Dateci spazi e fiducia per costruire il futuro. Crediamo in noi stessi». L'incontro tra gli studenti del Palumbo e Quotidiano - Per conoscere e raccontare il mondo dei giovani, bisogna parlarci. Varcare la soglia d?ingresso di una scuola, lasciare in strada preconcetti, stereotipi, anche quel grado più o meno... 🔗quotidianodipuglia.it

Calciomercato Verona, quale sarà il futuro di Duda? Il centrocampista ha deciso cosa succederà a fine stagione - Calciomercato Verona, quale sarà il futuro del centrocampista Duda? Ecco la decisione del calciatore gialloblu Uno degli obiettivi del calciomercato Verona è quello di capire quale sarà il futuro di Duda: centrocampista ritenuto importante per i gialloblu, nella quale il 30 giugno sarà un giocatore a parametro zero. La domanda sorge spontanea: quale sarà il […] 🔗calcionews24.com

Southampton, retrocessione vicina: deciso il futuro di Juric - Il Southampton è sempre più vicino alla retrocessione in Championship. Da quando Ivan Juric è stato nominato allenatore lo scorso dicembre, i Saints hanno raccolto solo tre punti in campionato, frutto di una vittoria e nove sconfitte. Il tecnico croato non ha convinto né la società né i tifosi, e la dirigenza sta già valutando il suo sostituto per la prossima stagione. Juric, futuro lontano dal Southampton: c’è già un nome per la panchina Nonostante il contratto di 18 mesi, il futuro di Juric sulla panchina del Southampton sembra segnato. 🔗sololaroma.it

Orsolini ammazza Inter e futuro gioiello del Milan? Il talento del Bologna scatena il calciomercato - Rumor - Se guardiamo alla serie A sono 25 con 12 reti e 4 passaggi vincenti. Orsolini ammazza Inter e futuro gioiello del Milan? Il talento del Bologna scatena il calciomercato - Rumor Numeri pesanti ... 🔗affaritaliani.it

Tutti pazzi per Orsolini, il futuro può essere in maglia azzurra - Un eroe all’improvviso. Perché la Napoli calcistica non fa altro che magnificare la prodezza di Riccardo Orsolini. Ha 28 anni, è di Ascoli Piceno e di professione fa l’esterno offensivo. 🔗napoli.repubblica.it

Orsolini gol, richiamo per Spalletti e le big: ha già scelto il futuro - Riccardo Orsolini vive un momento magico e spera in una chiamata di Spalletti: intanto ha già scelto il suo futuro Se si vuole mettere il dito nella piaga di una Juventus che con il Genoa ha dato il ... 🔗sportface.it