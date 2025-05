Ornella Vanoni | Ho assunto psicofarmaci per la depressione Gino Paoli? Il mio grande amore La scelta di fare un figlio ci ha divisi

Ornella Vanoni? Lei, al "Corriere della Sera" si descrive così: «Sono una di quelle donne in fiamme, fragili e piene di tenerezza, riparate dietro allo.

Sanremo 2025, pagelle serata cover in diretta. Serena Brancale e Alessandra Amoroso all'unisono (8,5). Noemi e Tony Effe, non ho detto gioia (5). Gaia, Ornella Vanoni sarà contenta (7,5) - Sanremo 2025 è alla quarta serata, quella più attesa, dedicata alle cover e ai duetti, che quest'anno saranno aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. La classifica... 🔗leggo.it

“Ho ricevuto commenti crudeli e piangevo dietro le quinte. Ornella Vanoni non eccelle per comprensione delle parole…”: Annalisa Minetti furiosa - Annalisa Minetti è stata tra i protagonisti della seconda stagione di “Ora o mai più“ nel 2019, quando ha trionfato Paolo Vallesi, accompagnato dalla coach Ornella Vanoni (“non eccelle per comprensione delle parole doveva dire a me che non capiva quando cantavo?”). La Minetti è arrivata sesta con Toto Cutugno. La cantante ha ricordato la sua esperienza a “La volta buona”, con alla conduzione Caterina Balivo. 🔗ilfattoquotidiano.it

“A Ornella Vanoni ho scritto se ti fa schifo la mia cover mi puoi dissare su Whatsapp”: lo rivela Gaia a Sanremo 2025 con “La voglia, la pazzia” - Gaia a Radio2 Social Club su Rai Radio2, ha tracciato un bilancio sulla sua esibizione di ieri sera al Festival di Sanremo 2025 con “Chiamo io chiami tu”: “Avevo la tensione a 10mila, è stato molto bello, molto emozionante, comunque partire è intenso da approcciare. All’inizio non mi sentivo benissimo, poi mi sono tolta una cuffietta e con i ballerini abbiamo iniziato a caricarci a vicenda, sono molto contenta di come è andata”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ornella Vanoni: «Gino Paoli fu un amore sofferto, con Strehler sperimentai tutto. La mia Milano non c'è più, è escludente e nevrastenica» - La cantante racconta tutta la sua incredibile vita in «Vincente o perdente», il libro scritto con Pacifico che esce martedì 6 maggio per La Nave di Teseo. «In tv da Fazio mi diverto molto. Non ne poss ... 🔗msn.com