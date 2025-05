Organ Child | dramma cupo tra rapimento traffico d’organi e ingiustizie

Organ Child immerge immediatamente il pubblico in un'atmosfera cupa e disturbante, caratterizzata da scene di violenze estreme. Il film, presentato in anteprima al Far East Film Festival di Udine, mostra una trasformazione sorprendente del regista Chieh Shueh Bin, che, noto per la sua commedia romantica "Do You Love Me as I Love You".

