Orfana di un hotel da almeno 50 camere il turismo bussa a Clusone | Ci difendiamo con B&B e affitti brevi

Clusone. Camminando lungo viale Gusmini, verso il Conad per fare la spesa o in direzione Crosio per raggiungere la chiesa della Trinità, ai Clusonesi cade lo sguardo sullo stabile che fino a dieci anni fa ospitava l’hotel Europa. Era il 31 ottobre 2015 quando la più capiente struttura ricettiva di Clusone chiuse definitivamente le porte delle sue 81 camere.Da quel giorno la cittadina baradella è rimasta senza un hotel di grandi dimensioni. “Ma i numeri della ricettività sono in crescita – commenta il sindaco Massimo Morstabilini -. Ci difendiamo con B&B e affitti brevi, ma manca una struttura di almeno 50 stanze che possa ospitare i ritiri di squadre sportive di primo piano”. Anche per l’estate 2025 l’Atalanta salterà infatti il precampionato in Alta Val Seriana. I nerazzurri venivano ospitati dal Grand hotel Presolana di Castione, ora chiuso, e nella zona non sono state individuate altre strutture adeguate. 🔗 Bergamonews.it - Orfana di un hotel da almeno 50 camere, il turismo bussa a Clusone: “Ci difendiamo con B&B e affitti brevi” . Camminando lungo viale Gusmini, verso il Conad per fare la spesa o in direzione Crosio per raggiungere la chiesa della Trinità, aisi cade lo sguardo sullo stabile che fino a dieci anni fa ospitava l’Europa. Era il 31 ottobre 2015 quando la più capiente struttura ricettiva dichiuse definitivamente le porte delle sue 81.Da quel giorno la cittadina baradella è rimasta senza undi grandi dimensioni. “Ma i numeri della ricettività sono in crescita – commenta il sindaco Massimo Morstabilini -. Cicon B&B e, ma manca una struttura di50 stanze che possa ospitare i ritiri di squadre sportive di primo piano”. Anche per l’estate 2025 l’Atalanta salterà infatti il precampionato in Alta Val Seriana. I nerazzurri venivano ospitati dal GrandPresolana di Castione, ora chiuso, e nella zona non sono state individuate altre strutture adeguate. 🔗 Bergamonews.it

