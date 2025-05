Ore di paura per l’uomo scomparso Sale l’angoscia tra familiari e amici

Ha telefonato all'ex moglie confermandole che sarebbe andato a prendere la figlia a un compleanno nella frazione di San Cipriano ma, da lì a poco, si sono perse le sue tracce. È successo a Santa Barbara, a due passi dalla centrale Enel nel comune di Cavriglia. È avvolta nel mistero la scomparsa di un uomo di 46 anni, Marco Mori, residente a San Giovanni, che attorno alle 19 di martedì si è reso irreperibile tanto da far cadere nel dramma i familiari più stretti che, dopo aver atteso alcuni minuti, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine e tutta la macchina organizzativa per cercare di avere qualche sua notizia. Dopo aver mandato un messaggio alla mamma, con toni poco tranquillizzanti, ha staccato definitivamente il suo cellulare e non si è saputo più nulla. A quel punto si è mobilitata la vasta macchina dei soccorsi, già nel cuore della notte un elicottero ha perlustrato tutta la zona senza però avere riscontri.

