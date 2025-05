Ordigno bellico nel mare di Galati scattano i divieti

mare di Galati. La Capitaneria di Porto ha delimitato un'area dopo l'avvistamento di un presunto Ordigno bellico a pochi metri dalla riva. Il tratto interessato è quello prospiciente la casa di cura Villa Angela.I divietiVietata. 🔗 Messinatoday.it - Ordigno bellico nel mare di Galati, scattano i divieti Stop a balneazione, pesca e navigazione in un tratto deldi. La Capitaneria di Porto ha delimitato un'area dopo l'avvistamento di un presuntoa pochi metri dalla riva. Il tratto interessato è quello prospiciente la casa di cura Villa Angela.IVietata. 🔗 Messinatoday.it

