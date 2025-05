Oras domeniche radiologiche in tutti i weekend di maggio a Motta di Livenza

maggio, le domeniche 4, 11, 18 e 25 saranno dedicate al servizio di radiodiagnostica con visite domenicali dalle ore 9 alle 18. Con questa iniziativa Oras intende venire incontro alle tante richieste dei cittadini che hanno necessità di svolgere accertamenti radiologici, ma che per. 🔗 Trevisotoday.it - Oras, domeniche radiologiche in tutti i weekend di maggio a Motta di Livenza Nel mese di, le4, 11, 18 e 25 saranno dedicate al servizio di radiodiagnostica con visite domenicali dalle ore 9 alle 18. Con questa iniziativaintende venire incontro alle tante richieste dei cittadini che hanno necessità di svolgere accertamenti radiologici, ma che per. 🔗 Trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vince in trasferta e per festeggiare calcia fuori dallo stadio tutti i palloni dei padroni di casa – Domeniche bestiali - Elementi positivi da segnalare a Marzo 2025: le domeniche bestiali piacciono, travalicano i confini nazionali e comunitari e invadono anche gli altri sport, tra mazzate, scorrettezze nei confronti degli avversari, dispetti e solite millanterie di conoscenze qua e là. Elementi negativi da segnalare a Marzo 2025: restano elementi di rigetto per le domeniche bestiali, tipo quelle iniziative di marketing che inquinano terreni di gioco dove i protagonisti dovrebbero essere solo tacchetti e maleducazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi - SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. 🔗ilgiorno.it

Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti - Il lutto improvviso scuote tutti, compresa Luciana Littizzetto che offre un momento di grande sensibilità: i fans se ne sono accorti e hanno apprezzato molto il suo pensiero Subire un lutto è una bruttissima esperienza, che purtroppo nella vita prima o poi tutti vivono. E’ chiaro che ci sono delle morti più difficili da superare ... Leggi tutto L'articolo Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oras, domeniche radiologiche in tutti i weekend di maggio a Motta di Livenza; ORAS Motta di Livenza: per tutto maggio, domeniche con servizio di radiodiagnostica; Orso marsicano morto nel Parco: nel corpo aveva pallini da caccia. Ora necessari altri accertamenti; Ospedale di Somma, ancora disagi: Pronto soccorso e Radiologia a orario ridotto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia