Miami (Stati Uniti), 1 maggio 2025 - La Formula 1 lascia il Medio-Oriente per spostarsi negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, per il Gran Premio di Miami. Giunto alla sua quarta edizione, questo appuntamento del mondiale è sempre particolare per il mix tra racing e glamour che circonda l'evento. Sul circuito cittadino, ricavato attorno all'Hard Rock Stadium, Oscar Piastri si presenterà come leader del mondiale, in virtù del sorpasso iridato compiuto ai danni del suo compagno di squadra, Lando Norris, in quel di Jeddah. L'australiano ha sfoggiato una prova di forza importante in Arabia Saudita, mentre il britannico attraversa un momento delicato, proprio quando si comincia ad entrare nel vivo del mondiale. Questa sesta tappa del campionato metterà alla prova anche le Ferrari, che hanno finalmente conquistato il primo podio stagionale nello scorso Gran Premio e, con la nuova e tanto criticata livrea speciale, proveranno almeno a bissare quel risultato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Orari F1 Miami: quando vedere il gp (diretta Sky e differita Tv8) (Stati Uniti), 1 maggio 2025 - La Formula 1 lascia il Medio-Oriente per spostarsi negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, per il Gran Premio di. Giunto alla sua quarta edizione, questo appuntamento del mondiale è sempre particolare per il mix tra racing e glamour che circonda l'evento. Sul circuito cittadino, ricavato attorno all'Hard Rock Stadium, Oscar Piastri si presenterà come leader del mondiale, in virtù del sorpasso iridato compiuto ai danni del suo compagno di squadra, Lando Norris, in quel di Jeddah. L'australiano ha sfoggiato una prova di forza importante in Arabia Saudita, mentre il britannico attraversa un momento delicato, propriosi comincia ad entrare nel vivo del mondiale. Questa sesta tappa del campionato metterà alla prova anche le Ferrari, che hanno finalmente conquistato il primo podio stagionale nello scorso Gran Premio e, con la nuova e tanto criticata livrea speciale, proveranno almeno a bissare quel risultato. 🔗 Sport.quotidiano.net

