Ora la risonanza magnetica si fa in astronave

Sarà installato all'Ospedale Del Ponte di Varese il primo simulatore di risonanza magnetica per bambini in tutt'Italia: uno strumento che cambia radicalmente il modo in cui i piccoli pazienti vengono sottoposti all'indagine diagnostica. Solitamente infatti l'esame viene eseguito sui bambini in anestesia totale, con i rischi che una tale procedura può comportare. Ma la fondazione Il Ponte del Sorriso ha scoperto in Francia un progetto innovativo che ha deciso di proporre ad Asst Sette Laghi per il polo materno-infantile di Varese. Si tratta di un simulatore a forma di astronave, all'interno del quale il bambino viene fatto distendere proprio come se fosse nella vera risonanza magnetica, con tutti i rumori e la sensazione di chiusura nel tunnel. Il progetto prevede di installare il simulatore in un locale in prossimità della vera macchina.

