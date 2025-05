Ora basta silenzi e omissioni | il governo deve dirci chi ha spiato Fanpage

Fanpage che ha scoperto di essere stato spiato nel suo telefono. Adesso il governo non può più solo provare a discolparsi. deve aiutarci a capire chi è stato. 🔗 Ciro Pellegrino è il secondo giornalista diche ha scoperto di essere statonel suo telefono. Adesso ilnon può più solo provare a discolparsi.aiutarci a capire chi è stato. 🔗 Fanpage.it

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Il cordoglio non basta. Bisogna agire". Ecco il piano del governo - La presidente del Consiglio: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro 🔗ilgiornale.it

Pecoraro Scanio: “Basta fake food. Governo tuteli l’olio italiano” - Civitavecchia, 19 feb. (askanews) – “I prodotti agroalimentari italiani vanno difesi dal falso Made in Italy e la campagna ‘No Fake Food’ da anni accompagna la difesa dei consumatori, dei cittadini e degli agricoltori italiani”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde ed ex Ministro dell’Agricoltura apprezzando la manifestazione degli agricoltori di Coldiretti Lazio a Civitavecchia. 🔗iodonna.it

L’avvertimento alle aziende italiane dall’ambasciata Usa sui dipendenti: basta inclusione ed equità per chi lavora col governo Trump - Se le aziende italiane vogliono continuare a lavorare con il governo degli Stati Uniti, dovranno adeguarsi alle politiche del personale imposte da Donald Trump. Così come già avvenuto in Francia e Spagna, anche l’ambasciata Usa a Roma ha scritto alle società appaltatrici italiane perché comincino ad adeguarsi. Lo stop riguarda le politiche di «Diversità, equità e inclusione» (Dei) e di «Diversità, equità, inclusione e accessibilità» (Deia), che già negli Stati Uniti stanno subendo un drastico ridimensionamento a cominciare dalla pubblica amministrazione. 🔗open.online

Ora basta silenzi e omissioni: il governo deve dirci chi ha spiato Fanpage - Ciro Pellegrino è il secondo giornalista di Fanpage che ha scoperto di essere stato spiato nel suo telefono. Adesso il governo non può più solo provare a discolparsi. Deve aiutarci a capire chi è ...

