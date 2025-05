Ora Amazon dica quanto paga gli operai cinesi

cinesi, che Bezos vende sulle sue piattaforme non viene indicato quanto guadagna l'operaio cinese che lo ha prodotto? Il consumatore saprebbe il peso dei dazi di Trump, ma anche lo sfruttamento del lavoro a Pechino 🔗 Ilgiornale.it - Ora Amazon dica quanto paga gli operai cinesi Perché sui prodotti, per lo più, che Bezos vende sulle sue piattaforme non viene intoguadagna l'o cinese che lo ha prodotto? Il consumatore saprebbe il peso dei dazi di Trump, ma anche lo sfruttamento del lavoro a Pechino 🔗 Ilgiornale.it

